Italia-Francia, Kean e Comuzzo verso la panchina? Le scelte di Spalletti

Basta un pari o addirittura perdere con un solo gol di scarto all'Italia di Spalletti per assicurarsi il primo posto nel girone di Nations League prima delle Final 4. A San Siro alle 20.45 arriva la Francia, in una classica sempreverde del calcio europeo e mondiale. Anche stavolta non dovrebbe esserci spazio dal 1' per i due violazzurri Kean e Comuzzo, che si siederanno nuovamente in panchina come tre giorni fa in Belgio.