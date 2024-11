Nazionali giovanili: il Viola Park ospiterà l’Italia Under 20 (contro la Romania)

Come si legge sul sito ufficiale della Fiorentina, il Rocco B. Commisso Viola Park torna ad a ospitare la Nazionale italiana. Martedì 19 novembre - con calcio d'inizio alle ore 14.00 e diretta su RaiSport - andrà in scena la sfida di Elite League tra la Nazionale Under 20 e la Romania. Sarà la seconda volta che una Nazionale disputerà una partita all'interno del centro sportivo gigliato: l'unico precedente è lo 0-0 tra la Nazionale femminile e l'Irlanda del Nord dello scorso 23 febbraio. Quelle di novembre saranno la quinta e la sesta partita dell'Elite League per l'Italia, che a settembre ha vinto in casa della Cechia e perso a Rieti contro la Germania, mentre a ottobre sono arrivate una sconfitta contro l'Inghilterra a Frosinone e un pari in Portogallo.