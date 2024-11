Diramata la lista sui numeri dell'Italia per le sfide di Nations League: stasera il Belgio

A poche ore da Belgio-Italia, è stata diramata la lista dei numeri di maglia ufficiali per gli azzurri. Curiosità per i due giocatori della Fiorentina: Moise Kean ha preso la numero 11 mentre Pietro Comuzzo, alla prima convocazione assoluta, ha optato per la 17.