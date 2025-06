Nazionale, Locatelli dà forfait. Rispunta l’idea Mandragora?

Il centrocampista gigliato potrebbe essere il nome giusto per sostituire il giocatore della Juventus in Nazionale.

Manuel Locatelli deve saltare le prime due partite della Nazionale nel girone di qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Norvegia e Moldavia. Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista, infatti, hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra, motivo per il quale il giocatore della Juventus non sarà a disposizione del C.T. Spalletti. E proprio per questo, potrebbe farsi largo un nome proveniente dalla rosa della Fiorentina, ovvero Rolando Mandragora. Il centrocampista viola è stato protagonista di un'ottima stagione, e Spalletti potrebbe decidere di convocarlo per sostituire Locatelli secondo quanto riporta Radio Bruno.