Gudmundsson, arriva la convocazione dall’Islanda per le due amichevoli

Albert Gudmundsson convocato in Nazionale

Vari problemi fisici hanno tenuto ai box Albert Gudmundsson che potrebbe rientrare contro l'Udinese nell'ultima giornata di campionato per sperare in un piazzamento europeo. Al di là del finale di stagione e di quello che sarà il suo futuro (la Fiorentina dovrà decidere se riscattarlo o meno), l'islandese intanto è stato convocato dal CT dell'Islanda, Arnar Gunnlaugsson, per i prossimi impegni con la Nazionale. L'Islanda giocherà due amichevoli con contro Scozia e Irlanda del Nord, rispettivamente il 6 e il 10 di giugno.