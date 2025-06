Italia, Gattuso si presenta: “Non siamo scarsi. Ho già chiamato 35 giocatori”

E' iniziata ufficialmente l'avventura di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale Italiana. Il neo CT ha parlato in conferenza stampa da Roma: "Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all'altezza. L'obiettivo è riportare l'Italia al Mondiale, per noi e per il nostro calcio è fondamentale" ha detto il campione del mondo del 2006.

Qualche altro passaggio dalla sua conferenza stampa: "Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo, non pensare in modo negativo, creare una famiglia credo sia la cosa più importante. Oltre la tecnica e la tattica dobbiamo ritrovare quel gruppo che per tanti anni ci ha contraddistinto nel mondo. Sono convinto di avere a disposizione giocatori importanti, 4-5 giocatori di questo gruppo sono tra i primi dieci nei loro ruoli. La quotidianità sarà diversa. Spero di non stressare troppo i colleghi della Serie A e chi lavora all'estero, l'obiettivo è vedere un paio di giorni di allenamento, parlare coi giocatori e vedere le partite. Il modulo? Il 40% delle squadre di Serie A giocano con la difesa a tre... Ma non è una questione di moduli: dobbiamo mettere i giocatori al posto giusto. In questi giorni ho già telefonato a 35 giocatori, vediamo cosa dice il campionato. Ci sono giocatori che sono rimasti fuori ma magari possono darci una mano. Ho parlato anche con Chiesa e gli ho detto che deve trovare il modo di giocare con continuità: vale per lui come per gli altri".