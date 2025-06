Futuro incerto per Gudmundsson: “Non so ancora cosa farà la Fiorentina”

Dopo la vittoria in amichevole dell'Islanda in Scozia per 1-3, da Glasgow Albert Gudmundsson ha parlato del suo futuro a fotbolti.net:

Ricordiamo che la Fiorentina dovrà sborsare 17 milioni per esercitare l'obbligo di riscatto del numero 10 dal Genoa e ne ha già spesi circa 6 per il prestito in questa stagione. Per le note vicende giudiziarie che riguardavano l'islandese, il club viola non ha inserito l'obbligo di riscatto ma solo il diritto, che entro i prossimi giorni deciderà se esercitare o meno.