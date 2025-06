Europei U21, Nunziata mischia le carte verso Italia-Spagna. Ndour riposa?

Dopo essersi assicurate la qualificazione ai quarti di finale con un turno di anticipo, domani allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava Italia e Spagna si contenderanno il primo posto del Gruppo A negli Europei Under 21 : il maggior numero di gol segnati (5 a 2) consente alla squadra iberica di poter contare su due risultati su tre. L’avversaria sarà probabilmente una tra Germania e Inghilterra.

"Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto – avverte in conferenza stampa di Carmine Nunziata - cercando di vincerla perché ci teniamo a chiudere in testa il girone. Poi vedremo se arriveremo primi o secondi e che avversaria prenderemo ai quarti. Farò sicuramente qualche cambio perché abbiamo quattro giocatori diffidati (Fabbian, Koleosho, Ndour e Zanotti, ndr) e qualcuno che ha giocato due partite e ha bisogno di riposare. Quella che giocherà sarà sicuramente la formazione migliore", conclude il ct.