Aspettando Fiorentina-Torino, le info da conoscere

Le probabili formazioni

Qui sotto il campetto con le probabili formazioni di Fiorentina-Torino disegnato da gazzetta.it

Le parole dei tecnici

Iachini: “Il Torino è un’ottima squadra, non a caso era partita per l’Europa, disputando i preliminari di EL. Da diversi anni lavora con lo stesso gruppo, ha ottimi giocatori in tutti i reparti. Sicuramente davanti ha in Belotti, un mio “figlioccio” calcistico che ha esordito con me al Palermo. È un ottimo attaccante, c’è da prestare attenzione perché hanno giocatori importanti in fase offensiva, è una squadra solida in mezzo al campo e in difesa. Ci vorrà una partita di grande spessore dei ragazzi per ottenere un risultato positivo”. TUTTE LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO VIOLA

Longo nel dopo partita di Torino-Genoa: “Questi tre punti hanno un significato importante perché ci permette di fare un passo avanti. La partita era importante perché contro una diretta concorrente. Bravi i ragazzi perché hanno approcciato bene la partita. La partita valeva tanto e l’abbiamo approcciata con determinazione e concentrazione per sfruttare le nostre qualità. Non dovevamo essere più tesi che concentrati, altrimenti non ci saremmo espressi al meglio”.

L’arbitro della gara

Arbitro: MARIANI (sez Aprilia)

Assistenti: GIALLATINI – CALIARI

IV: ROS

VAR: GIACOMELLI AVAR: PASSERI

Come seguire Fiorentina-Torino

TV – Telecronaca su DAZN

RADIO – Radiocronaca di Radio Bruno Toscana

WEB– Diretta testuale commentabile su Violanews.com

Le statistiche

