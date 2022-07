Budel: “Amrabat? Un regista ha ‘intuizioni’ diverse da lui. Ma può esaltarsi”

Ai microfoni di Radio Bruno l'ex centrocampista e commentatore di Dazn, Alessandro Budel, ha commentato le vicende attorno alla mediana viola: "Amrabat? Ho grande stima di lui, non è il sostituto naturale di Torreira anzi, potrebbe dare il meglio da mezz'ala. Però il regista lo può fare, anche se in quella zona del campo devi avere delle intuizioni e che non possiamo chiedergli. In quel ruolo lui mette caratteristiche diverse che possono esaltarlo come faceva Juric facendolo giocare a tutto campo. Tra lui e Mandragora all'inizio dipenderà soprattutto dalle mezz'ali che giocheranno gara dopo gara".