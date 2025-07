Fiorentina-Estra, legame rafforzato fino al 2028: ampliata la partnership

Il logo Estra sarà presente nel front delle maglie allenamento della Prima Squadra Maschile, della Prima Squadra Femminile e delle due formazioni Primavera , rafforzando in modo visibile e concreto il legame tra le due realtà. Una storia lunga quindici anni quella fra Estra e Fiorentina che si conferma per le prossime tre stagioni sportive, fino a quella 2027/2028 , all’insegna della continuità e dell’intesa.

Il rinnovo come Principal Partner e l’ampliamento della collaborazione nel ruolo di Official Main Training Kit Partner rappresenta un passo significativo in un percorso di crescita comune che unisce sport, impresa e valori sociali .

Ferrari

"Siamo soddisfatti di proseguire il nostro percorso con Estra – dichiara il Direttore Generale di Fiorentina Alessandro Ferrari - una realtà che condivide con noi valori fondamentali come il radicamento territoriale, l’attenzione alla sostenibilità e l’impegno verso le comunità. La conferma come Principal Partner e l’ampliarsi della partnership come Official Main Training Kit Partner rafforza un legame costruito nel tempo, che oggi si consolida e guarda al futuro con ancora maggiore determinazione. La sua presenza quotidiana al fianco della squadra, anche negli allenamenti, è il segno concreto di una sinergia che va oltre il campo. Il nostro desiderio è quello di continuare a crescere insieme, portando avanti iniziative capaci di coinvolgere il nostro pubblico e generare un impatto positivo sul territorio.”