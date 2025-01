L’ass. “Storia Viola” ricorda Mario Fantechi a 50 anni dalla sua scomparsa

Quella mattina del 19 gennaio di 50 anni fa Mario raggiunse Torino a bordo della macchina di un amico dopo aver organizzato e riempito 12 pullman per assistere a quello che, già da allora, rappresentava una gara molto sentita per i tifosi viola. Per Mario, appena cinquantaduenne, Firenze e la Fiorentina erano diventati indissolubilmente la sua vita, al punto che dal primo primo dopoguerra occupò sempre il solito posto in tribuna numerata senza mai mancare ad un incontro al “Comunale”.