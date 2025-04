Lo striscione della Ferrovia: “Ma gli ultras quando li rispettate?”

Poco prima del fischio d'inizio della gara tra Fiorentina e Empoli , la Curva Ferrovia, centro pulsante del movimento ultras viola in questo periodo, ha esposto uno striscione emblematico recitante: "Partite rimandate e trasferte vietate: ma gli ultras quando li rispettate?" . Il riferimento va chiaramente alla gestione della trasferte di Cagliari. Ai tifosi viola, della provincia di Firenze, infatti, non è stata permessa la trasferta in Sardegna.

Per non parlare dell'organizzazione dell'evento sportivo stesso, spostato dal lunedì al mercoledì. Alla protesta si è aggiunta anche la stessa Fiorentina. Il direttore generale Ferrari si è dimostrato contrariato così a Sky: "C'è un regolamento preciso: quando si verifica una situazione come la nostra, bisogna giocare il primo giorno disponibile, ovvero il martedì, non il mercoledì. Non ci sono state date le attenzioni dovute".