Twente-Fiorentina, altri scontri dopo il fischio finale: undici arresti

Animi caldissimi anche al fischio finale di Twente-Fiorentina. Dopo i violenti scontri della giornata di mercoledì, le due frange più calde delle due tifoserie sono venute a contatto anche poco al termine della gara. Per questo, secondo quanto fa sapere la polizia olandese, undici persone sono state arrestate per violenza pubblica, aggressione, vandalismo e violazione delle leggi su armi e munizioni. Su Twenteinsite si legge come tre agenti intervenuti per fermare gli scontri siano rimasti feriti.