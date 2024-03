WEEK END VIOLA – Tutte le partite delle giovanili della Fiorentina

Dopo la parentesi del Torneo di Viareggio è ripreso il campionato Under 18, nel posticipo della scorsa giornata la Fiorentina ha vinto a Palermo per 2-1 e martedì prossimo ore 15 al Viola Park gli Under 18 affronteranno il Milan reduce dalla vittoria per 1-0 sulla Sampdoria. Fiorentina 32 punti, Milan terzo a 37, zona play off a 34 punti, quindi partita molto importante per la rincorsa della Fiorentina che seguiremo con un diretta LIVE

Gli Under 17 sono primi in classifica nel girone C con 49 punti, hanno vinto la scorsa partita a Palermo per 2-0 con reti di Atzeni e Bonanno e per la ventesima giornata di campionato giocheranno in casa col Frosinone. I Ciociari sono reduci da una sconfitta casalinga con la Lazio, ma occupano il quinto posto della classifica con 26 punti in piena lotta play off. Inizio partita al Viola Park ore 15 di domenica con diretta LIVE sul nostro sito

Le due squadre più giovani, Under 16 e Under 15, giocheranno entrambe al Viola Park contro l'Empoli, quindi due derby molto sentiti ed importanti per le classifiche. Il girone C degli Under 16 è attualmente dominato dall'Empoli con 44 punti, undici di vantaggio sulla Roma, Viola settimi con 25 punti ma vicinissimi alle zone della classifica che permettono la qualificazione alle fasi finali. A Bagno a Ripoli, come detto, giocheranno anche gli Under 15 che sulla scia della vittoria a Salerno per 2-1 cercheranno di accorciare il distacco con la formazione empolese che anche in questo caso guida il girone C della categoria. La classifica per le prime posizioni dice Empoli 44 punti, Roma 41 punti, Fiorentina 39 punti, Palermo 37 punti. Empoli con una partita in più. Gli Under 15 scenderanno in campo domenica mattina ore 10,30, mentre gli Under 16 giocheranno la sera stessa alle 18.30.

Le nostre dirette LIVE — Primavera Milan-Fiorentina 3 marzo ore 14.30 Under 18 Fiorentina-Milan 5 matzo ore 15 Under 17 Fiorentina-Frosinone 3 marzo ore 15

