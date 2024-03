Week end Viola – Tutte le partite delle giovanili

Gli Under 18 continuano la loro serie positiva vincendo in casa col Bologna per 1-0 e domenica prossima giocheranno in trasferta (ore 10:45) la venticinquesima giornata di campionato contro l'Atalanta. Attualmente la classifica recita Fiorentina quinta con 40 punti, Atalanta seconda con 43, quindi scontro di alta classifica importantissimo per le ambizioni delle due squadre. Il campionato è guidato dall'Inter che ha 47 punti -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

I ragazzi dell'Under 17, che questo fine settimana hanno riposato, nel prossimo week end giocheranno al Viola Park contro la Salernitana (ore 10:30 diretta testuale su Violanews) settima in classifica con 26 punti. I Viola stanno dominando il girone C con 55 punti, diciotto gare vinte un pareggio ed una sconfitta, davanti all'Empoli che di punti ne ha 46 -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

I viola Under 16 reduci dalla vittoria la Viola Park contro il Palermo per 3-2 si recheranno a Catanzaro per affrontare (ore 14:00) il fanalino di coda del girone C del campionato che fino ad oggi ha racimolato solo 12 punti in in venti partite. Quindi questa lunga trasferta potrebbe permettere ai viola di rafforzare la zona play off che attualmente vede dal quarto al nono posto sei squadre in sei punti (Fiorentina sesta 29 punti) -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Anche gli Under 15 si recheranno a Catanzaro per giocare (ore 11:00) contro la squadra calabrese che pure in questo caso occupa l'ultimo posto in classifica con soli 7 punti. Nel girone C continua il testa a testa per il primo posto in classifica fra Fiorentina (vincitrice 3-1 col Palermo), Roma (4-0 alla Lazio) ed Empoli (2-0 a Frosinone). Le tre squadre hanno 48 punti, ma l'Empoli ha giocato una partita in più -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ricapitolando:

Primavera Sosta del campionato U18 Atalanta - Fiorentina Dom. h. 10:45 U17 Fiorentina - Salernitana Dom. Viola Park h. 10:30 diretta testuale su Violanews U16 Catanzaro - Fiorentina Dom. h. 14:00 U15 Catanzaro - Fiorentina Dom. h. 11:00

