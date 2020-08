Giornata di tamponi per i giocatori del settore giovanile della Fiorentina. Gran viavai al centro sportivo “Astori”, con i ragazzi viola in processione per sottoporsi ai test. Nel frattempo, la prima squadra di Iachini si allena al “Franchi” in vista della prossima stagione.

***Domani sarà svelata la terza maglia della Fiorentina. E qualche dettaglio già filtra…***