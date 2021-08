VN – Rinforzo per la Fiorentina Primavera: Corradini ha firmato. I dettagli

Il coalciatore arriva a titolo definitivo dopo una stagione e mezzo in prestito alla Fiorentina

Asse di mercato molto caldo quello fra Fiorentina e Perugia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Giovanni Corradini, mediano classe 2002, è ufficialmente un calciatore Viola. Il giovane centrocampista ha militato nella squadra Primavera della Fiorentina per una stagione e mezzo in prestito dal Perugia. La Fiorentina, adesso, ha scelto di puntare su di lui e di acquistarlo a titolo definitivo. Corradini ha firmato un contratto triennale e si aggregherà alla Primavera di Alberto Aquilani. CLICCA PER CONOSCERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A