VN – Zappacosta-Fiorentina, tutto fatto! Atalanta, tentativo in extremis ma…

Siamo ai dettagli per vedere l'esterno con la maglia gigliata

Arrivano conferme per quel che riguarda la buona riuscita nella trattativa per portare Davide Zappacosta a Firenze. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per l'ufficialità manca soltanto lo scambio di documenti. L'ex Genoa (LA SCHEDA) diventerà un calciatore Viola, ma c'è da raccontare un retroscena relativo alle ultime ore. L'Atalanta, che per qualche mese dovrà fare a meno di Hateboer, ha provato a fare un rilancio ieri sera per portare Zappacosta a Bergamo. Il terzino, però, ha scelto di non tradire la parola data alla società gigliata ed il tentativo orobico è quindi andato a vuoto. Una buona notizia per la piazza Viola.