VN – La Serie B chiama Corradini: due club sul giovane viola

Il ragazzo in prestito dalla Fiorentina ha ben impressionato in Serie C

Federico Targetti Redattore

Giovanni Corradini ha scelto bene: l'esperienza alla Pro Vercelli in Serie C ha portato in dote fino ad oggi 26 presenze e un paio di assist per il duttile mediano, ex capitano della Fiorentina Primavera e di proprietà della società gigliata. Per il prossimo step della sua carriera, pare proprio che il mercato possa riservargli un salto di categoria

Si muovono in due — Su Corradini infatti si registrano gli interessi dell'Ascoli, in corsa per i playoff della stagione attuale, e della Reggiana, ex squadra di Cerofolini, da poco promossa in Serie B 2023-24. Il viaggio del centrocampista umbro continua, la Fiorentina sarà pronta a sedersi al tavolo delle trattative.