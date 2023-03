Viareggio, la Fiorentina fa en plein e si prende il primo posto nel girone

Terza vittoria in altrettante partite per la Fiorentina allenata da Papalato. Quest'oggi i giovani ragazzi viola si sono imposti sul Monterosi con un secco 4-0 conquistando aggiudicandosi il primo posto del Girone B dominato (13 gol fatti e solo uno subito). Per la Fiorentina i marcatori sono stati: Senè, autore di una doppietta, Mignani e Ievoli. Adesso inizieranno le fasi ad eliminazione diretta.Tutto sulla Viareggio Cup su numericalcio.it