Viareggio Cup, i gironi della Fiorentina: “doppietta” USA

Si è svolto questa mattina il sorteggio dei gironi della 73ª Viareggio Cup (in programma dal 20 marzo al 3 aprile) che torna ad essere disputata dalle formazioni Primavera, dopo l'eccezione della scorsa stagione. Al torneo maschile partecipano 32 squadre: accedono agli ottavi le prime due classificate di ciascun raggruppamento. La Fiorentina è stata inserita nel Girone 5, che fa parte del "gruppo B", insieme al Monterosi , ai nigeriani del Kakawa e agli americani del FA Euro New York . Le gare del girone viola si disputeranno martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo.

Viareggio Women's Cup

Anche la Fiorentina femminile parteciperà al Torneo di Viareggio (in programma dal 21 al 27 marzo) a cui risultano iscritte 8 squadre divise in due gironi. Curiosamente anche le viola avranno una sfida a stelle e strisce contro il Westchester United. Nel girone anche Arezzo e Rappresentativa Under 19. Le gare si disputeranno martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo.