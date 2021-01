Verso la Supercoppa, Krastev: “Contento di allenarmi coi grandi, con l’Atalanta partita tosta”

In vista della finale di Supercoppa del campionato Primavera, ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina è intervenuto Dimo Krastev. Il bulgaro, classe 2003, è il regista della formazione di mister Aquilani e da qualche mese si sta allenando in pianta stabile coi grandi. Cesare Prandelli lo ha già inserito nella lista dei convocati per qualche gara di Serie A. Queste le parole di Krastev:

Sono contento di essere aggregato alla prima squadra per gli allenamenti. Mi sto trovando molto bene coi compagni e con mister Prandelli: mi aiutano molto. Cerco sempre di dare il massimo anche quando mi alleno con chi gioca in Serie A. Ad inizio stagione siamo riusciti a portare a Firenze la seconda Coppa Italia consecutiva, contro l’Hellas Verona, facendo una bellissima partita. Adesso ci aspetta la gara con l’Atalanta (giovedì al Gewiss Stadium). Sarà una partita tosta coi bergamaschi, ma ce la giochiamo. Speriamo ovviamente di vincere il trofeo. E’ difficile tornare in campo dopo questa pausa, ma lo sarà anche per i nostri avversari.