Aquilani verso la Supercoppa Primavera: “E’ un treno da prendere”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani racconta il ritorno al lavoro, dopo lo stop dovuto al Covid. Il 21 gennaio è in programma la Supercoppa contro l’Atalanta: “I ragazzi si sono ripresentati in buone condizioni, ma un conto sono gli allenamenti e un altro sono le partite. Ci aspetta una finale con dinamiche simili alla finale di Coppa Italia che giocammo dopo un lungo stop, vincendo. E’ una partita secca che ci andremo a giocare, questi sono treni che passano e dobbiamo cogliere l’occasione per portare a casa un altro trofeo” le parole ai canali ufficiali viola.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1, SI RIPARTE IL 23 GENNAIO: CALENDARIO