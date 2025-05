Under15: la Fiorentina vola in semifinale, ecco le altre squadre in corsa

Continua la corsa

La Fiorentina Under 15 ha battuto 2-1 il Napoli nella gara di ritorno dei quarti di finale con i goal dei soliti Croci e Barzagli. L'andata, sul terreno partenopeo, era finita allo stesso modo, con gli stessi marcatori, per un totale di 4-2. Adesso i viola affronteranno il Milan domenica 8 giugno a Milanello e poi, la settimana dopo si affronteranno al Viola Park per il ritorno. I rossoneri arrivano da un totale 6-0 alla Roma (4-0 all'andata e 2-0 oggi nella capitale con i goal di Borsa e Jadid) che, nonostante fosse campione in carica, non raggiunge la semifinale. Tutti i dettagli dei quarti di finale su Numericalcio.it