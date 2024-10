UNDER 18 Torino-Fiorentina 4-1: sconfitta in rimonta per la formazione viola

Il secondo tempo si apre con un Toro molto propositivo che trova la rete del vantaggio con Cacciamani (57') che colpisce di testa un cross di Kirilov. Si vede anche la Fiorentina con un calcio di punizione battuto da Evangelista che colpisce la barriera, la palla finisce a lato. Poco dopo arriva il tris del Torino con un'azione simile a quella del vantaggio, ma stavolta è Gallo (74') a gonfiare la rete sul secondo palo. Nell'ultimo quarto d'ora niente di rilevante fino ai minuti di recupero nei quali il Torino la chiude segnando il quarto gol: da una ripartenza granata Yesin la mette in mezzo per Gatto che punisce la difesa viola (90'+1').

Battuta di arresto per i ragazzi di Capparella che, dopo due risultati positivi, vengono sconfitti da un Torino attualmente secondo in classifica. I ragazzi viola al momento sono terzultimi a 5 punti, attesi dal recupero della sesta giornata in casa del Bologna in programma il 30 ottobre [LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO UNDER 18]