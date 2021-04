Under 18, mal d’Amore per la Fiorentina: KO col Milan

Una rete di Amore condanna i ragazzi di Buso allo stop casalingo contro i rossoneri, che li inseguivano in classifica

La Fiorentina Under 18 di Renato Buso ha ceduto il passo al Milan, che ha vinto 0-1 grazie alla rete di Amore. Brutta battuta d'arresto per i viola, capaci nel turno precedente di fermare l'Atalanta. Per tutte le informazioni sul campionato e sui suoi risultati, vi rimandiamo a Numericalcio.it.