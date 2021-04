U18, Fiorentina fermata sul pareggio dall’Atalanta

I bergamaschi pareggiano di rigore dopo che i viola si erano portati avanti con la rete del solito David

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della Fiorentina in merito all'ultimo risultato dell' Under 18 di Renato Buso:

Pari casalingo degli Under 18 che oggi hanno impattato 1-1 contro l'Atalanta al Bozzi. Buon primo tempo dei gigliati passati in vantaggio al 40' con Andrei David. Al 51' pari degli ospiti grazie al rigore trasformato da Lozza; con questo punto la Fiorentina sale a quota 14 in classifica (CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA COMPLETA).