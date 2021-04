Sonetti: “Non vedo cattiveria. Per salvarsi serve atteggiamento diverso”

Nedo Sonetti, figura storica del calcio italiano, ha parlato ad Italia 7 affrontando molti temi di attualità in casa gigliata: “Sono rimasto un po’ deluso. Ma devo dire che nel primo tempo la partita dei viola non è stata messa male....

"Sono rimasto un po' deluso. Ma devo dire che nel primo tempo la partita dei viola non è stata messa male. Io non capisco perchè nel secondo tempo questa squadra si perde. Quando si arriva in questa situazione, anche 5 punti di vantaggio non sono sufficienti se non mantieni la giusta concentrazione. Le squadre di Iachini erano aggressive, determinate, oggi non vedo cattiveria. Mi sembra che non ci sia la coscienza di molti per salvarsi. Per arrivare all'obiettivo serve un atteggiamento completamente diverso. Sembra veramente che non ci siamo resi conto della situazione pericolosa in cui ci ritroviamo. La squadra è molto più forte di quello che ha fatto vedere fino ad adesso. Dov'è l'amor proprio dei giocatori? Verona non ha niente da perdere? Se non andiamo con la cattiveria giusta, i problemi ci sono lo stesso. Ribery? E' un grandissimo giocatore che ha la sua età, ci dobbiamo aspettare che possa dare un contributo importante relativo nel tempo. Non è il problema della Fiorentina adesso."