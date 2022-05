Under 18, la Fiorentina sbanca Ascoli e resta saldamente al 2° posto

importantissimo risultato in chiave playoff

Per una prima squadra che fa fatica, c'è un settore giovanile, quello della Fiorentina, che continua ad esprimersi su ottimi livelli. Dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della Primavera, anche l'Under 18 del tecnico Papalato procede nel suo percorso in questo finale di stagione. I ragazzi gigliati, infatti, hanno battuto a domicilio l'Ascoli per 2 a 1 con reti di Cellai e Charalampoglou. Un risultato che consolida il secondo posto dei Viola in graduatoria dietro la Roma e con il Torino a distanza di sicurezza di 5 punti. Ricordiamo che la seconda piazza permetterebbe di accedere direttamente alla fase delle semi finali deli play off di categoria.