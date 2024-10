Under 18 Bologna-Fiorentina 0-0: a reti bianche il derby dell’Appennino

Bologna-Fiorentina Under 18: termina in pareggio il recupero della sesta giornata di campionato.

Finisce 0-0 la partita disputata nella giornata del 30 ottobre allo stadio "Filippetti" tra Bologna e Fiorentina Under 18, recupero della sesta giornata di campionato. Le squadre, arbitrate dal signor. Giuseppe Gargano, sono tornate a casa con un punto a testa. I rossoblù, grazie al punto conquistato, raggiungono il settimo posto in classifica agganciando il Parma a 12 punti. Nella prossima giornata saranno impegnati nella trasferta contro la Sampdoria. I viola di mister Capparella rimangono al terzultimo posto con 6 punti, in attesa della prossima partita che disputeranno in casa contro il Milan.