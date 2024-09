Under 17 – Viola sconfitti dall’Empoli nel derby

Gli Under 17 viola escono sconfitti 3-0 dal derby contro gli azzurri dell'Empoli. Nella squadra viola di mister Guberti, si legge su tuttocalciogiovanile.it, sono assenti Colaciuri e Perrotti impegnati in Under 18, Forza infortunato e Martini a mezzo servizio parte dalla panchina. Tra le fila degli azzurri assente solo l’ex Juventus bomber Zanaga. Parte forte la Fiorentina che al 9′ colpisce il palo con una bella punizione di Melai ma al 12′ un errore di Mataran regala la palla al Busiello che porta in vantaggio gli ospiti. Il portiere viola Mazzi si supera più volte, evitando il raddoppio che però arriva al 32′ con il numero 11 Blini, mandando le squadre al riposo sullo 0-2.