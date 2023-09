Under 17 travolgente all’esordio al Viola Park, U18 sconfitta in trasferta

Un debutto vincente al Viola Park, sotto lo sguardo del Presidente Rocco Commisso, per l'Under 17 che supera per 4-0 il Lecce con le reti di Angiolini, Sanogo, Evangelista e Arcadipane. Inizia invece con una sconfitta il campionato degli Under 18 di Christian Papalato. Nella prima giornata di campionato, al centro sportivo Asseminello di Assemini, Cagliari-Fiorentina finisce 2-1 per i padroni di casa. Per i viola a segno Bertolini su rigore.