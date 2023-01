Under 17, Rubino: “Mi piace Bonaventura, sogno l’esordio in viola”

“Sono un trequartista o attaccante, ho giocato anche da esterno, ma meglio trequartista. Per caratteristiche in prima squadra mi vedo vicino a Bonaventura, mi piace come giocatore, è fortissimo tecnicamente. La Fiorentina per me è una cosa importante: abito vicino allo stadio e ho sempre avuto l’abbonamento, è un’emozione bellissima sentire i cori della curva. Sarebbe un’emozione bellissima esordire con la maglia viola, la maglia con cui sono nato. Viola Park? È uno spettacolo perché potrebbe diventare casa mia, il posto dove vengo con i compagni ogni giorno a allenarmi e con la prima squadra a un passo, cambi proprio mentalità".