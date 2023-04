Under 17: La Fiorentina di Galloppa batte la Juventus a Vinovo, girone vinto!

Gli Under 17di Daniele Galloppa vincono il girone A con una giornata di anticipo! Nella 25° e penultima giornata di campionato, al campo “Ale e Ricky” di Vinovo, Juventus-Fiorentina finisce 2-1 per i viola. Le reti della vittoria portano le firme di Caprini, al sedicesimo gol stagionale, e Fortini. Un risultato che consente alla Fiorentina di tagliare il traguardo per prima e in anticipo, grazie ai 54 punti conquistati. La Juventus resta quattro punti indietro, il Parma sei, via via tutte le altre. Diciassette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, il miglior attacco del girone (73 gol) e adesso, dopo l’ultimo turno con il Sassuolo, la testa già agli ottavi di finale scudetto (Canteraviola.com).