Under 17, Guberti verso i playoff: “Fiero di ciò che siamo riusciti a creare”

La Fiorentina Under 17 si prepara a disputare per la prima volta i playoff: la gioia del tecnico Stefano Guberti

La Fiorentina Under 17 di Stefano Gubertiha raggiunto i play-off classificandosi quarta nel girone C, e il prossimo 4 maggio sfiderà il Cagliari per accedere alla fase finale del campionato. Il tecnico viola, con un post su Instagram, ha tracciato un bilancio della regular season che si è conclusa: