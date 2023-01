Under 17 – Fiorentina in scioltezza sullo Spezia

La Fiorentina Under 17 guidata da Galloppa mantiene il passo restando nelle zone alte della classifica vincendo questo pomeriggio al Bartolozzi di Scandicci 4-1 contro lo Spezia, formazione che staziona nella parte bassa della classifica di categoria. Partono subito forte i viola che al 4' e 5' vanno subito in gol con Puzzoli e Rubino. Lo Spezia accorcia le distanze al 42' con Tognoli, ma i viola ripartono in quarta e dopo pochi minuti mettono in salvo il risultato con le reti di Bertolini e Maiorana entrati da poco in campo rispettivamente al 47' e 49'. La partita non offre più grossi spunti e i ragazzi di Galloppa chiudono con un rotondo 4-1 --> Tutto sul settore giovanile e risultati e classifiche del campionato Under 17 su www.numericalcio.it