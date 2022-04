Under 16, Fiorini: “Tifoso viola e capitano, che orgoglio”

Parla il giovane centrocampista viola

Poi ha proseguito: "Mister Capparella è una grande persona, avendo fatto il giocatore sa benissimo come comportarsi con noi, ci aiuta spesso. Questa stagione abbiamo iniziato non benissimo, poi ci siamo ripresi e ora siamo messi bene in classifica: siamo tra le prime due che vanno direttamente agli ottavi, poi ci sono le finali. Il centrocampista non è un ruolo facile. A me piace di più avere la palla che non averla, mi piace impostare, dare ritmo al gioco. Della Fiorentina mi ispiro a Torreira, in generale a Frenkie De Jong del Barcellona. Il mio idolo su tutti è Iniesta".