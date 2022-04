Flachi: “ACF ha qualità per rimettersi in corsa. Piatek o Cabral? Vi dico la mia”

Le parole dell'ex centravanti Viola

"La Fiorentina non ha mai avuto un calo mentale in questo campionato, e raramente succede che una squadra vada sempre a mille. Un po’ ha perso entusiasmo anche per la voglia che aveva di passare il turno in Coppa. Ha la qualità per rimettersi in corsa. Se poi dovesse andare in un altro modo dovremo comunque riconoscere l’ottimo campionato fatto. E’ una grande partenza per un progetto importante. Piatek o Cabral dal 1’? Non è facile. Un attaccante ha bisogno di continuità e fiducia. Guardate i portieri cosa stanno facendo con l’alternanza… Fino ad un certo punto mi può andare bene alternare, ma anche in un’ottica di un’ossatura futura è importante puntare con continuità"