Under 15, è finale scudetto! Battuto il Bologna, l’ultimo atto con il Milan

La Fiorentina Under 15 di Nicola Magera vola in finale scudetto. Dopo l'1-1 dell'andata i giovani viola hanno infatti battuto il Bologna in rimonta al "Bozzi" dopo il vantaggio lampo di Castaldo. La squadra viola è riuscita a trovare il pari quasi allo scadere dei tempi regolamentari con il tocco morbido di Maiorana, e una volta portata la gara ai supplementari può gestire il doppio risultato favorevole. Con i rossoblu tutti sbilanciati in avanti - portiere compreso - e con l'uomo in meno arriva anche la rete di Masoni che fa esplodere di gioia la panchina viola. L'appuntamento è ora il 24 giugno, quando a Tolentino la Fiorentina affronterà il Milan.