UNDER 14 – Domenica al via il gruppo 1 con la Fiorentina (le info)

Il settore giovanile della Fiorentina si arricchisce di un'altra squadra che gioca un torneo su base prima interregionale e poi cono finali a carattere nazionale. Gli Under 14 viola (classe 2011) sono stati inseriti nel gruppo 1 che giocherà la sua prima giornata a partire da sabato prossimo. Come si svolge il torneo? Accedono alla seconda fase le prime tre classificate del gruppo 1. La seconda fase prevede un totale di 16 formazioni che saranno poi divise in quattro gironi, le vincenti dei quali andranno a giocarsi il titolo nazionale in una Final Four che si terrà dal 23 al 25 maggio 2025