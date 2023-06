Quella appena terminata è stata una stagione ad altissimi livelli per il settore giovanile della Fiorentina. La squadra viola, insieme a Roma ed Inter sono state le mattatrici assolute praticamente in tutte le categorie. I giovani viola, dopo avere conquistato la Supercoppa Primavera a gennaio (la seconda consecutiva, terza in totale), hanno perso 3 finali (Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Under 16), arrivando a sfiorare la finale sia nel Torneo di Viareggio e che nel campionato Under 17. Bene la Roma (3 titoli), meno bene l'Inter con un titolo vinto e 3 finali perse -> leggi la lista completa dei titoli assegnati nel 2023 nelle maggiori competizioni giovanili nazionali ed internazionali