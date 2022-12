Un giovane lascia temporaneamente la Fiorentina, ma resta in Toscana

Per il giovane terzino Tommaso Messini si prospetta un’esperienza in Serie D. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il terzino sinistro classe 2004 è vicino a trasferirsi al Grosseto in prestito fino al termine della stagione. Il club toscano ha infatti chiuso con la Fiorentina, proprietaria del cartellino, l’affare a titolo temporaneo anche se i maremmani sperano di poter prolungare la permanenza del giovane anche per la prossima stagione.