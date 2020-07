Ufficiale, la Fiorentina riscatta un giovane della Primavera: “Grande soddisfazione”

La Fiorentina, dopo la buona stagione in Primavera, ha deciso di puntare sul giovane difensore centrale Lorenzo Chiti anche per la prossima stagione. L’acquisto a titolo definitivo del classe 2001 è stato ufficializzato dall’Aglianese, club di provenienza del giocatore. “Prima della ripartenza – recita il comunicato della società neroverde – Chiti era stato inserito nella lista dei giovani scelti da mister Beppe Iachini per rinforzare la rosa in vista del tour de force finale del campionato di Serie A. Scaduto il prestito, la Fiorentina ha esercitato il diritto di riscatto integrando definitivamente il giocatore nei propri ranghi”.

“Questa operazione ha un significato importante per noi – sottolinea Fabio Ciatti, d.g. dell’Aglianese – c’è soddisfazione nel raccogliere i frutti di un lavoro che negli ultimi anni abbiamo portato avanti con obiettivi ben precisi. Proprio in questi giorni stiamo chiudendo alcune operazioni su ragazzi nati nel 2002 e 2003 da lanciare nel prossimo campionato di serie D. Per un ragazzo giovane, anche se non quota, scegliere Agliana può rappresentare una rampa di lancio importante per il calcio professionistico”.