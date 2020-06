Fiorentina Primavera: il nuovo attaccante dovrebbe arrivare dal Sudtirol

La Fiorentina è pronta a mettere un altro colpo per la Primavera dopo aver definito l’acquisto di Alessandro Sersanti. Come scrive Mondoprimavera.com, il club viola è in netto vantaggio sulla concorrenza per Eljon Toci, attaccante classe 2003 di proprietà del Südtirol, individuato come il rinforzo ideale per l’attacco della Primavera. A dispetto della giovane età, Toci ha già avuto modo di farsi spazio nel calcio professionistico, avendo collezionato ben 4 presenze in Serie C con la squadra altoatesina a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio.