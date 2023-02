Ufficiale, due giovani attaccanti ceduti in prestito

Nelle ultime ore di mercato, mentre a prendersi la scena era il "caso" Amrabat, la Fiorentina ha definito anche due operazioni minori in uscita che riguardano giocatori che non trovavano molto spazio nella formazione Primavera di mister Aquilani. Lorenzo Gori, attaccante classe 2004, passa in prestito al Sassuolo. Adrian Denes, altro attaccante classe 2004 di nazionalità ungherese, viene girato invece al Cesena sempre a titolo temporaneo.