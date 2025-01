U17 – I viola sbancano Catanzaro. Tris in esterna per i gigliati

Fiorentina Under 17 corsara sul campo del Catanzaro per 0-3. Nella sfida valida per la quattordicesima giornata di campionato, la squadra ospite ha avuto la meglio mostrandosi concreta e spietata, capace di capitalizzare al meglio le sue occasioni.

La partita

Il match si sblocca già al decimo minuto di gioco. Un'azione travolgente di Melai sulla fascia sinistra lascia di sasso la difesa del Catanzaro. Il cross dell’esterno viola trova Francesco Forza, che con un preciso colpo di testa batte il portiere avversario. Per Forza, schierato con il numero 11, si tratta del secondo centro stagionale. Nella ripresa, la partita prende una piega decisamente favorevole ai viola. Il Catanzaro rimane in dieci uomini per l'espulsione diretta di Aloisio, autore di un intervento ruvido e pericoloso ai danni di Cianciulli. Con un uomo in più, i gigliati non si lasciano sfuggire l’opportunità di affondare il colpo, ed al 43' del secondo tempo arriva il raddoppio su calcio di rigore calciato da Samuele Lenzoni, eletto poi MVPlayer LGI della partita.La Fiorentina chiude definitivamente i conti, infine, a pochi minuti dal termine. Angelo Lorusso, in una splendida azione personale, parte dalla sinistra, supera con agilità diversi avversari, entra in area e piazza il pallone sul palo del portiere per il finale 0-3. Lo riporta lagiovaneitalianews.it.