Tutto quello che è accaduto nel week end viola

Ecco quanto è successo questo fine settimana nelle squadre della Fiorentina: dalla Primavera agli Under 15

Edoardo Bellini

Quest'ultimo fine settimana non ha visto partecipe la Primavera di Aquilani, che è ferma in campionato da un mese e che si trova a metà classifica in sesta posizione a 9 punti dalla capolista Roma. Tuttavia in campo la Fiorentina femminile, che ha battuto il Parma in un rotondo 0-4 (qui il racconto) e che adesso si vede in terza posizione a -5 sempre dalla capolista Roma.

L'Under 18 ha sfidato allo stadio Magnolfi di Calenzano la Sampdoria, pareggiando inaspettatamente per 0-0 lo scontro e buttando due punti importanti che avrebbero potuto allungare le distanze con le inseguitrici; la Fiorentina però resta ancora al vertice della classifica del Girone A con 24 punti. L'Under 17, dopo la pesante sconfitta in casa contro la Juventus, torna a vincere a Sassuolo per 1-2 con reti di Rubino su rigore e Caprini; vittoria fondamentale per il morale e soprattutto per tenere aperto il campionato, che al momento vede la Fiorentina di mister Galloppa in quinta posizione in classifica a 23 punti.

Gli Under 16 invece hanno pareggiato la settimana scorsa. 1-1 in casa del Bologna che ferma la serie di vittorie consecutive, ma resiste ancora la striscia di imbattibilità del gruppo di mister Capparella; la Fiorentina arriva così al giro di boa da capolista con 25 punti in classifica. Lo stesso vale per gli Under 15, in campo sette giorni fa col pareggio in casa del Bologna per 1-1, marcatore viola Lorusso. La Fiorentina è in quinta posizione con 11 punti in classifica, a -6 dal Modena quarto e a -11 dalla capolista Empoli, ormai lontana.