Troppa concorrenza, la Fiorentina cede un portiere 2006 all’Imolese

La Fiorentina completa un'operazione in uscita a livello giovanile. Ceduto un giovane portiere in Serie D

In questi ultimi anni sono molti i portieri che si sono messi in mostra nelle giovanili viola. Martinelli, Vanucchi e Leonardelli su sutti. Per questo il classe 2006 Lopez Salgado ha fatto ritorno all'Imolese, dove giocava prima di accasarsi in viola. Questo il comunicato: