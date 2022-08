Tanti viola nelle nazionali giovanili dell’Italia: l’elenco dei convocati

Michael Kayode e Lorenzo Amatucci saranno nel gruppo dell'Under 19 per l'amichevole con l'Albania in programma mercoledì 10 agosto a Coverciano. Il giorno seguente, sempre al centro tecnico federale, la sfida si ripeterà con le selezioni Under 18, nella quale ci saranno Lorenzo Romani e Francesco Presta. Infine, doppia amichevole, martedì 23 e giovedì 25, a Novara contro l'Inghilterra per l'Under 16: nel gruppo azzurro Tommaso Vannucchi, Lorenzo Biagioni, Diego Pisani, Carlo Evangelista e Stefano Maiorana.